Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başlıyor

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın, Ankara'da yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başlıyor
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05 Şubat 2024 18:47
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, bu hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyona, gençler ve büyüklerin de yer aldığı toplam 9 kategoride yapılacak.

Organizasyona 16 kulüpten 378 sporcu kayıt yaptırdı.

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