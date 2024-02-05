Buz Pateni Türkiye Şampiyonası başlıyor

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, bu hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyona, gençler ve büyüklerin de yer aldığı toplam 9 kategoride yapılacak.
Organizasyona 16 kulüpten 378 sporcu kayıt yaptırdı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek şampiyona, gençler ve büyüklerin de yer aldığı toplam 9 kategoride yapılacak.
Organizasyona 16 kulüpten 378 sporcu kayıt yaptırdı.