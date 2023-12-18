Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, olimpiyat ön elemelerini geçemedi

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları ön elemelerine 2. turda veda etti.
Erkekler Buz Hokeyi 2026 Kış Olimpiyatları Ön Elemeleri'nde 2. tur M Grubu maçları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Pionir Buz Pisti'nde yapıldı.
Ay-yıldızlılar, ev sahibi Sırbistan'a 5-0, Hırvatistan'a 6-2, Tayvan'a da 3-1 yenilerek grubunu son sırada bitirdi ve elendi.
Erkekler Buz Hokeyi 2026 Kış Olimpiyatları Ön Elemeleri'nde 2. tur M Grubu maçları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Pionir Buz Pisti'nde yapıldı.
Ay-yıldızlılar, ev sahibi Sırbistan'a 5-0, Hırvatistan'a 6-2, Tayvan'a da 3-1 yenilerek grubunu son sırada bitirdi ve elendi.
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