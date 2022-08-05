Büyükekşi: 'Hakemlerimizin çok daha dikkatli olmasını istiyoruz''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi yaptığı açıklamada hakemlerle ilgili, "Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. İlk maç olduğu için özellikle bu maça geldik. Futbolcularımıza, hakemlerimize, kulüplerimize bir moral vermek için çiçek hediye ettik. Hakemlerimizin özellikle bu dönem çok daha dikkatli olmasını, bundan sonraki yönetimlerinde de nasıl başlarlarsa lig bitene kadar aynı şekilde devam etmesini istiyoruz." sözlerini kullandı.



Cüneyt Çakır'ın hakemlik kariyerini sona erdirmesi ile ilgili ise, "Cüneyt Çakır hocamız emekli oldu. Kendisine özellikle şunu söyledim. Çok güzel bir şekilde size jübile maçı yapacağız dedim. Bundan sonraki spor hayatına hakem hocası olarak devam edecek. 1 yıllık bir anlaşma yaptık. Cüneyt Hocam, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi. Sevinçle karşıladık. Tüm hakemlerimize kariyerlerinin sonlarında Cüneyt Çakır gibi jübile yaparız." açıklamasını yaptı.



Süper Lig ve Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili ise Büyükekşi, "Süper Lig her zaman herkesin beklentileriyle başlıyor. 2023, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. kuruluş yıl dönümü. Futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, son derece güzel ve temiz, adaletli, eşit, şeffaf ve seyir zevki olan maçlar olmasını istiyoruz. Bu maçların da kazasız belasız bitmesini istiyoruz." diye konuştu.



Ülke punının büyük önem taşıdığıyla ilgili ise Büyükekşi, "Avrupa'da mücadele edecek takımlarımız var. Bu takımlarımıza da Avrupa'da başarılar diliyoruz. Ülke puanımız açısından son derece önemli. İnşallah bundan sonraki maçlarda da güzel başarılar gösterirler. Fenerbahçe 3-0 yendi, Başakşehir 3 tane deplasmanda attı, Konyaspor berabere kaldı. Bu şekilde yollarına devam etmeleri TFF olarak en büyük arzumuz." diyerek açıklamalarını noktaladı.





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