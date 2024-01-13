Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 23:38
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Eray Şamdan Spor Salonu'nda 8 Ocak Pazartesi günü 33 ilden 119 sporcunun katılımıyla 12 sıklette başlayan şampiyonada bugün final karşılaşmaları yapıldı.

Sıkletlerinde ilk 2'de yer alanlar şöyle:

48 kilo: 1. Nurselen Yalgettekin, 2. Rabia Topuz

50 kilo: 1. Gizem Nur Köknar, 2. Ebrar Bozkurt

52 kilo: 1. Gamze Soğuksu, 2. Beyza Saraçoğlu

54 kilo: 1. Hatice Akbaş, 2. Duygu Turan

57 kilo: 1. Esra Yıldız Kahraman, 2. Ayşen Taşkın

60 kilo: 1. Gizem Özer, 2. Elif Nur Turhan

63 kilo: 1. Gülsüm Tatar Kaptan, 2. Berfin Polat

66 kilo: 1. Esma Nur Lok, Berfin Kabak

70 kilo: 1. Sema Çalışkan, 2. Gülay Arslan

75 kilo: 1. Büşra Işıldar, 2. Yaren Düztaş

81 kilo: 1. Sıla Üçyıldız, 2. Gamze Beşikçi

+81 kilo: 1. Şeyma Düztaş, 2. Sema Üçyıldız

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery