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Bursaspor'da futbolcuların protestonda uzlaşma sağlandı

Hafta içerisinde paralarının alamadıkları gerekçesi ile idmana çıkmayan ve kondisyon salonunda çalışan Bursaspor'da oyuncular tekrar sahaya döndü.

Kaynak: AA
Bursaspor'da futbolcuların protestonda uzlaşma sağlandı
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05 Mayıs 2018 12:03
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür antrenmana çıkmayan futbolcular, protestolarını sonlandırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iki gündür antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı oyuncular, sabah Özlüce Tesisleri'nde toplandı. Saat 11.00'de yapılması planlanan antrenman öncesi analiz toplantısına giren oyuncular, daha sonra antrenman sahasına geçti.

Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncuların katıldığı öğrenildi.

Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçının taktik provasının yapılacağı antrenmanın ardından saat 15.00'te kara yolu ile İstanbul'a gidecek.

Bursaspor'da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür antrenmana çıkmayarak kondisyon salonunda çalışmıştı.

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