Bursaspor'da Ali Akman kadro dışı!

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



AYHAN AKMAN'IN YORUMU



Eski Milli futbolcu Ayhan Akman, yeğeni Ali Akman'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu, Akman, "Başkanın kendisini aradığını, başkanın kendisine kadro dışı gibi bir durumun olmadığını söyledi bana Ali. Benim için büyük sürpriz oldu. Sezon başında da Ali ile ilgili resmi teklifler yapıldı. Bursaspor da teşekkür etti ve düşünmüyoruz dedi. Ali bonservissiz gitti diye baskı oluştu."



"SEZON BAŞINDA TEKLİF GELDİ, BİLENLER BİLİYOR"



"Bilenler biliyor zaten. Başkan Erkan Bey de biliyor. 18 yaşında hayalleri olan bir çocuk bu. Niye para getirmedin diye Ali de ben de hain ilan ediliyoruz. Sezon başında yeterli görmeseler de bir teklif getirdi bu çocuk. Sezon sonunda serbest çocuk, imza atınca neler söyleniyor. Hadi söyleyeyim, çocuk asgari maaşa oynuyor ve hala da Bursaspor'a hizmet ediyor. O da para kazandırmak istiyordu ama kabul etmediler sezon başında."



Tümer Metin ise Ali Akman'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili, "Biz de zamanında bunu Samsunspor'dana ayrılırken yaşadık. Bunlar yaşandı, yaşanmaya da devam edecek. Burada kimi cezalandırıyorsun, sezon sonunda muhavelesi zaten bitiyor çocuğun. Çocuk burada kendi geleceğini düşünüyor diye hain düşmen ilan edilmek ne demek oluyor? Hain, düşman bu gibi kelimeler çok kolay zikredilir oldu, yapmayın"



