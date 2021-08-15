Bursaspor ve Adanaspor, 1'er puana razı oldu

TFF 1. Lig'de ilk hafta mücadelesinde Bursaspor ile Adanaspor, 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor ve Adanaspor, 1'er puana razı oldu
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15 Ağustos 2021 23:45
TFF 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Bursaspor, Adanaspor'u ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekibin golünü 6. dakikada Samed Kaya attı. Bursaspor'un golünü ise 14. dakikada Burak Altıparmak kaydetti.

Bu sonucun ardından her iki takım da sezona 1'er puanla başlamış oldu.

Bursaspor, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.


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