Bursaspor'un en büyük sorunu: gol!

Spor Toto 1.Lig'de haftalardır düşme hattında yer alan ve tarihinin en zor günlerini geçiren Bursaspor, ne yazık ki gol sorununa bir türlü çare bulamıyor…



Bursa Olay'da yer alan habere göre; Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda geride kalan 23 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 24 puan toplayıp 16. basamakta yer alan yeşil beyazlı takım attığı 25 gole karşılık kalesinde 33 gole engel olamadı.



Bu sezonki 4. teknik direktör olarak 23 Aralık'ta göreve getirilen Tamer Tuna da gol sorununa henüz çare bulabilmiş değil. Tuna ile ligde 6 maça çıkan Bursaspor sadece 3 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.



Evinde Altınordu'yu 1-0 mağlup edip, BB Erzurum ile 0-0, deplasmanda Menemen'le 0-0 ve Y.Samsunspor'la 1-1 berabere kalan yeşil beyazlı takım 4 maça attığı 2 golle 6 puan topladı. Bursaspor, Adanaspor'a deplasmanda 3-1, son olarak evinde Tuzlaspor'a da 1-0 kaybederek ligde kalma yarışında ağır darbe yedi.



8 GOLÜN SAHİBİ GİTTİ



Bursaspor'un rakip filelere gönderdiği 25 golde 12 futbolcunun imzası bulunuyor. Ancak 8 golün sahibi Batuhan Kör (3), Tim Matavz (2), Kerem Şen (2) ve Emirhan Aydoğan (1) şimdi başka takımlarda oynuyor.



5 golle takımın gol kralı durumundaki Massimo Bruno sakatlığı nedeniyle ne zaman sahalara döneceği henüz belli değil. Namık Alaskarov 4, İsmail Yüksek 3, Burak Altıparmak, Hasan Ayaroğlu, Nicolas Zalazar, Regay Ofosu ve Joao Pedro birer kez gol sevinci yaşayabildi. Son vuruşlarda büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor'da ayrıca kaleci Erhan Erentürk'ün de bundan böyle "yakan" değil, "kurtaran" rolünü üstlenmesi şart.



KİMLER KAÇ GOL ATTI



FUTBOLCU SAYI

Massimo Bruno 5

Namık Alaskarov 4

İsmail Yüksek 3

Burak Altıparmak 1

Hasan Ayaroğlu 1

Joao Pedro 1

Nıcolas Zalazar 1

Reay Ofosu 1



TAKIMDAN AYRILANLAR



Batuhan Kör 3

Tim Matavz 2

Kerem Şen 2

Emirhan Aydoğan 1





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