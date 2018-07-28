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Bursaspor, Sercan Yıldırım ile yollarını ayırdı

Bursaspor, altyapıdan yetişen Sercan Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Kaynak: DHA
Bursaspor, Sercan Yıldırım ile yollarını ayırdı
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28 Temmuz 2018 23:50
Bursaspor, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sercan Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bursaspor Kulübü, performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve geçtiğimiz sezon forma giyemeyen Sercan Yıldırım ile yollarını ayırma kararı aldı. Uzun süren görüşmeler neticesinde tecrübeli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Bursaspor formasıyla 181 maça çıkan Sercan, 38 kez gol sevinci yaşadı. Futbol kariyerinde ise forma giydiği 5 takımda toplam 260 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 55 gol kaydetti.

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