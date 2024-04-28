Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile buluştu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup lideri Nilüfer Belediye Futbol Kulübü, ligin bitimine 2 hafta kala TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı.



BATALLA 3. LİG'DE



Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla'nın çalıştırdığı ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Nilüfer Belediye FK bugün şampiyonluğunu ilan etti.



24 maçta 20 galibiyete ulaşan Nilüfer FK, bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Yalova Yeşilovaspor'un 9 puan önünde 61 puanla mutlu sona ulaştı.



BURSASPOR 3. LİG'E DÜŞTÜ



Bir dönem Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ederken küme düştü ve 3. Lig'de mücadele edecek. Bursaspor efsane futbolcusu Batalla ile rakip oldu.





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