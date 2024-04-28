Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile buluştu

Pablo Martin Batalla'nın çalıştırdığı BAL ekibi Nilüfer Belediyespor, TFF 3. Lig'e yükseldi. Bursaspor ise TFF 2. Lig'den 3. Lig'e düşünce Batalla ile Bursaspor buluşmuş oldu.

, Fotoğraf; Instagram
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Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile buluştu
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28 Nisan 2024 20:17
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup lideri Nilüfer Belediye Futbol Kulübü, ligin bitimine 2 hafta kala TFF 3. Lig'e yükselmeyi başardı.

BATALLA 3. LİG'DE

Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla'nın çalıştırdığı ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Nilüfer Belediye FK bugün şampiyonluğunu ilan etti.

24 maçta 20 galibiyete ulaşan Nilüfer FK, bitime 2 hafta kala en yakın takipçisi Yalova Yeşilovaspor'un 9 puan önünde 61 puanla mutlu sona ulaştı.

BURSASPOR 3. LİG'E DÜŞTÜ

Bir dönem Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Bursaspor, TFF 2. Lig'de mücadele ederken küme düştü ve 3. Lig'de mücadele edecek. Bursaspor efsane futbolcusu Batalla ile rakip oldu.

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