Bursaspor, kombine satışında Türkiye'de ikinci sırada!

Bursaspor, geçen sezon 3'üncü Lig 1'inci Grup'u şampiyon tamamlayarak, 2'nci Lig'e yükselmişti.Bu sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, Türkiye futbol liglerinde 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyaz tribünlerin büyük bölümünü ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Türkiye futbol liglerinde 42 bin kombine satışıyla ilk sırada bulunan Galatasaray'ın ardından 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da her maça ortalama 40 bin taraftar önünde başlayan yeşil-beyazlılarda, tribünlerin büyük bölümünü aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.Neredeyse her maçı kapalı gişe oynandıklarını belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik,ifadelerini kullandı.