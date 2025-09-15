15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Bursaspor, kombine satışında Türkiye'de ikinci sırada!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, 32 binin üzerindeki kombine satışıyla Türkiye futbol liglerinde Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

calendar 15 Eylül 2025 13:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bursaspor, kombine satışında Türkiye'de ikinci sırada!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bursaspor, geçen sezon 3'üncü Lig 1'inci Grup'u şampiyon tamamlayarak, 2'nci Lig'e yükselmişti.

Bu sezon 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılar, Türkiye futbol liglerinde 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyaz tribünlerin büyük bölümünü ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Türkiye futbol liglerinde 42 bin kombine satışıyla ilk sırada bulunan Galatasaray'ın ardından 32 binin üzerindeki kombine satışıyla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da her maça ortalama 40 bin taraftar önünde başlayan yeşil-beyazlılarda, tribünlerin büyük bölümünü aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aileler dolduruyor.

"STADIMIZIN KAPASİTESİ FAZLA OLSA, DAHA FAZLA KOMBİNE SATILABİLİR"


Neredeyse her maçı kapalı gişe oynandıklarını belirten Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "En büyük itici gücümüz seyircidir. Taraftarlarımız bizim için en önemli unsurdur. Bursa'da maçların geçen yıldan beri sosyal aktivite haline gelmesiyle birlikte alileler de geliyor. Stadımızın kapasitesi daha büyük olsa, çok daha fazla kombine satılabilir. Bursaspor maçları artık bir sosyal etkinlik haline geldi ve pek çok taraftar aileleriyle birlikte maç izlemeye geliyor" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.