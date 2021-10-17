Bursaspor kazandı ve nefes aldı

TFF 1. Lig'de alt sıralarda yer alan Bursaspor ile Boluspor'un mücadelesinde kazanan Bursaspor oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor kazandı ve nefes aldı
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17 Ekim 2021 21:09
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçında Bursaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Bursaspor oldu.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Nicolas Zalazar, 22. dakikada İsmail Yüksek ve 51. dakikada Massimo Bruno kaydetti. Boluspor'un tek golü Kabongo Kassongo'dan geldi.

Teknik direktör Özcan Bizati ile ikinci maçına çıkan Bursaspor, yeni antrenörüyle ilk kez kazandı. Ligde bu sezon ikinci galibiyetini alan Bursaaspor puanını 8'e yükseltti. Dört haftadır kazanamayan Bolurspor da 8 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Bursaspor, Balıkesirspor'a konuk olacak. Boluspor, Menemenspor'u ağırlayacak.

Stat: Bitci Timsah
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Baran Eraslan
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Zalazar, Capan, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 19 Onur Atasayar), Burak Altıparmak, Namık Alaskarol (Dk. 87 Eren Güler), Kerem Şen (Dk. 87 Aykut Akgün), İsmail Yüksek (Dk. 59 Emirhan Aydoğan), Bruno, Matavz (Dk. 59 Batuhan Kör)
Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Novak (Dk. 46 Berk Yıldız), Bregu (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Kasongo
Goller: Dk. 3 Zalazar, Dk. 22 İsmail Yüksek, Dk. 51 Bruno (Bursaspor), Dk. 53 Kasongo (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk.13 Roshi, Dk. 29 Novak, Dk. 62 Bregu, Dk. 89 Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor), Dk. 65 Onur Atasayar (Bursaspor)


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