Bursaspor'da taraftarlar maçları tel örgüsüz izleyecek

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kale arkalarında bulunan tel örgüler kaldırıldı. Böylece Bursaspor tarafları karşılaşmaları tel örgüsüz izleyecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bursaspor'da taraftarlar maçları tel örgüsüz izleyecek
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19 Ocak 2025 16:07
Mücadele ettiği TFF 3. Lig'de lider olan Bursaspor, 2'nci yarının ilk maçı öncesi maçlarını oynadığı, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda, kale arkalarında bulunan tel örgüleri kaldırıldı.

Böylece, maraton ve protokol tribünlerinde tel örgülerin bulunmadığı Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na gelen taraftarlar, yeşil beyazlı ekibin karşılaşmalarını tel örgüsüz olarak izleyecekler.

Bursaspor, sezon başından itibaren kendi evinde ki karşılaşmaları, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ortalama 42 bin taraftarın önünde oynuyor.



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