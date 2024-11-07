Bursaspor'da Batalla kasırgası

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Bursaspor, yenilgisiz zirvede yer alıyor.



Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Timsahlar, Süper Lig'de şampiyon kadronun efsanelerinden Pablo Martin Batalla yönetiminde namağlup devam ediyor.



Pazar günü Kırşehir'e konuk olacak yeşil-beyazlılar, Arjantinli teknik adamla çıktığı 9 lig maçında 7 galibiyet 2 beraberlik alırken 19 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Ayrıca 3 Ziraat Türkiye Kupası maçını da kazanarak bu kulvarda da yoluna devam ediyor.



