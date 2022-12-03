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Bursa Büyükşehir Belediyespor, set vermedi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'nde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, set vermedi
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03 Aralık 2022 00:32
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 11. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü Voleybol

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Gökhan Çatal, Grozdanov, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Cansın Enaboifo, Uğur Kılınç (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Taha Sabah, Esat Dalgıç, Nalobin, Kadir Bircan, Sercan Abanoz)

Setler: 25-21, 25-18, 25-22

Süre: 89 dakika (30, 30, 29)

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