Bursa Büyükşehir Belediyespor evinde galip geldi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Bursa Büyükşehir Belediyespor evinde galip geldi
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27 Kasım 2024 21:23
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde TÜRŞAD ile karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
 Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Ahmet Ünal Oğuzhan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)

TÜRŞAD: Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Bojic, Alexis, Vefa Yılmaz (Burak Mert, Taha Erden, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)

Setler: 23-25, 25-18, 25-23, 25-14

Süre: 149 dakika (46, 31, 36, 36 )

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