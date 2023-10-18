Bursa Belediyespor, Develi Belediyespor'u rahat geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursa Belediyespor, Develi Belediyespor'u rahat geçti
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18 Ekim 2023 19:49
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Zeki Bocutçu, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Semih Çelik, Caner Ergül)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Abreu, Muhammet Ertuğrul, Calvo, Romero, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Abdullah Cam, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl)

Setler: 25-21, 25-16, 25-21

Süre: 78 dakika (28, 23, 27)

 

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