Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera şanssız bir sakatlık yaşadı.
Milan Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sakatlanan Fernando Muslera, oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muslera'nın hastaneye götürüldüğü sırada Beşiktaş'ta forma giyen sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü Burak Yılmaz'dan paylaşım geldi. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Muslera ile sarıldığı fotoğrafı paylaşarak "Kardeşim" notu düştü.
Milan Skoda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sakatlanan Fernando Muslera, oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muslera'nın hastaneye götürüldüğü sırada Beşiktaş'ta forma giyen sarı-kırmızılı takımın eski golcüsü Burak Yılmaz'dan paylaşım geldi. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Muslera ile sarıldığı fotoğrafı paylaşarak "Kardeşim" notu düştü.