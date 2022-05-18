Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Veda yemeği!

Fransa Ligi'nde Lille'de forma giyen ve tarihi bir şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, veda yemeği düzenledi.Sözleşmesi sona erecek 36 yaşındaki Burak Yılmaz, Lille'in 21 Mayıs Cumartesi günü Rennes ile iç sahada oynayacağı maç öncesinde takım arkadaşlarını, teknik heyeti ve kulüp personelini yemekte ağırladı.Burak Yılmaz, düzenlediği bu yemekte kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Burak Yılmaz bu veda anlarını ölümsüzleştirmek için birçok fotoğraf çektirdi ve bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.2020 yılının Ağustos ayında Lille'e imza atan Burak Yılmaz, Lille'de 72 resmi maça çıkarken, 25 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz, Lille'deki iki sezonunda 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı.