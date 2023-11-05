Burak Yılmaz'dan uyarı: 'Aynı ruh ve istekle devam'

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep FK'yı mağlup ederek rahat bir nefes alan Beşiktaş bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Kritik bir puan mücadelesine çıkacak siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışından kopmamayı hedefliyor.
Teknik Sorumlu Burak Yılmaz zorlu müsabaka öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yılmaz, Antalyaspor'un sahasında başarılı sonuçlar alabilen bir takım olduğuna vurgu yaptı.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Futbolcularından takımdaki önemli eksiklere rağmen Gaziantep FK maçındaki gibi son düdüğe kadar kazanma arzusuyla mücadele etmelerini isteyen siyah-beyazlı hocanın, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız zaman neler yapabileceğimizi Gaziantep maçında gösterdik. Aynı hırs ve motivasyonla oynamamız gerekiyor. Antalyaspor ligin iyi takımlarından biri. Özellikle kendi sahalarında etkili futbol oynuyorlar. Bu saatten sonra bizim için rakibin önemli yok. Çünkü her maçımızı kazanmak zorundayız. Disiplinli, ciddi ve üretken olmalıyız" diye konuştuğu bildirildi.
"MAKSİMUM PERFORMANS BEKLİYORUM"
Burak Yılmaz milli aradan önce Antalyaspor, Bodo Glimt ve Başakşehir'le üst üste oynayacakları maçların son derece kritik olduğunu da söyledi. Genç teknik adamın, "Üçte üç yaparsak iki kulvarda da ciddi biçimde toparlanma şansı yakalarız ve önümüzü daha rahat görürüz. Milli araya kadar sizlerden maksimum performans bekliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Teknik Sorumlu Burak Yılmaz zorlu müsabaka öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yılmaz, Antalyaspor'un sahasında başarılı sonuçlar alabilen bir takım olduğuna vurgu yaptı.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"
Futbolcularından takımdaki önemli eksiklere rağmen Gaziantep FK maçındaki gibi son düdüğe kadar kazanma arzusuyla mücadele etmelerini isteyen siyah-beyazlı hocanın, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız zaman neler yapabileceğimizi Gaziantep maçında gösterdik. Aynı hırs ve motivasyonla oynamamız gerekiyor. Antalyaspor ligin iyi takımlarından biri. Özellikle kendi sahalarında etkili futbol oynuyorlar. Bu saatten sonra bizim için rakibin önemli yok. Çünkü her maçımızı kazanmak zorundayız. Disiplinli, ciddi ve üretken olmalıyız" diye konuştuğu bildirildi.
"MAKSİMUM PERFORMANS BEKLİYORUM"
Burak Yılmaz milli aradan önce Antalyaspor, Bodo Glimt ve Başakşehir'le üst üste oynayacakları maçların son derece kritik olduğunu da söyledi. Genç teknik adamın, "Üçte üç yaparsak iki kulvarda da ciddi biçimde toparlanma şansı yakalarız ve önümüzü daha rahat görürüz. Milli araya kadar sizlerden maksimum performans bekliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.