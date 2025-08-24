23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Ağustos 2025 01:43 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2025 03:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, takımla birlikte 3 antrenman yaptığını belirterek ekibinin iyi oynadığını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'de göreve başlayalı 3 gün olduğuna dikkati çekerek "3 antrenman yaptık, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum onlara sadece mantalitemizi aşılamaya çalıştık. Teorik olarak çalıştık ve bugün istediğimizden fazlasını yaptılar." dedi.

Gençlerbirliği'nin katı savunma yaptığını anlatan Yılmaz, "Bunu biliyorduk, sert ve katı savunma yaptılar. Dünyadaki en yetenekli takımlar da bu savunmaları aşmakta zorlanıyor. Şu an eksiklerimiz var, hem oyun hem oyuncu anlamında eksiğimiz çok fazla. Bunları çalışarak Gaziantep FK'yi yukarılara oynayan takım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Yedikleri golün bireysel hatadan kaynaklandığını, zeminin de kötü olmasının bunda etkisinin olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Adam paylaşımında problem oldu ama biz önde baskı yaptık ve her topu uzun vurduk. Bu oyunu tercih ederken biraz risk alıyoruz, burada riskler mutlaka olacak, futbolda zaman zaman böyle hatalar yaşanır. Bunları her zaman dikkate alacağız. Sahamızı da inşallah daha güzel yaparsak, düzeltilirse bu problemin de çözüleceğini düşünüyorum."

Kadroya 5 yeni takviye yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Transferle ilgili ben özel bir oyuncu ile yarın anlaşmayı bekliyorum. Yönetimden 5 tane oyuncu sözü aldım. Ben zoru severim, Gaziantep bir futbol şehri, çok güçlü ve çok değerli bir şehir o yüzden hep beraber burayı ayağa kaldıracağız." diye konuştu. 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.