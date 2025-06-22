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Burak Yılmaz'dan Kasımpaşa'ya veda!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldı.

calendar 22 Haziran 2025 17:39 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz'dan Kasımpaşa'ya veda!
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldı.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak." açıklamasını yaptı.

GEÇEN HAFTA, "DEVAM" DENMİŞTİ


Kasımpaşa, geçen hafta yaptığı açıklamayla yeni sezonda Burak Yılmaz'la yola devam edileceğini açıklamıştı.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa'nın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

 


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