Burak Süleyman, Sakaryaspor ile devam dedi!

Sakaryaspor'da Burak Süleyman'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi uzatılan Burak Süleyman resmi imzayı attı." ifadesine yer verildi.
28 yaşındaki Burak Süleyman, 22 Ocak 2022'de yeşil siyahlı takıma katılmıştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi uzatılan Burak Süleyman resmi imzayı attı." ifadesine yer verildi.
28 yaşındaki Burak Süleyman, 22 Ocak 2022'de yeşil siyahlı takıma katılmıştı.
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