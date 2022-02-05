Burak Elmas: 'Transferde hata yapmadık'

Galatasaray'da Şubat Ayı Olağan Genel Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşirken, Başkan Burak Elmas transfer konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi.Sarı kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısını örnek veren Burak Elmas, hatalı olmadıklarını söyledi.Burak Elmas açıklamasında, "Transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımda Avrupa'dan lider çıkan takım görmedim ben." dedi.Transferler için ayrıca, "Biz gençleştirme projesi demedik, yeni bir futbol stratejisi, genç oyuncular, bonservis getirecek oyuncular. Bunların yanında tecrübeli isimler de olacak. Tamamen genç bir ekip kuracağız demedik. Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için ikisi bedava kiralanmak suretiyle Şili Milli Takımı'nın orta sahasını kiraladık ve Barcelona'nın yedek kalecisini aldık. Bunlar kısa vadeli kontratlardır. Gomis konusu, Türkiye'yi çok iyi bilen, Mustafa'nın hala Afrika Kupası'nda olduğu bir dönem, Diagne'nin de sakat olduğu dönemde bütçemize en uygun isimleri kadromuzu güçlendirmek adına transfer etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir geri dönüş yoktur. "Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır. Olmayan şey için haber çıkıyor, üyemiz tarafından doğruymuş gibi kabul ediliyor. Hesap soruluyor" sözlerini kullandı.