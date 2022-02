"HAYATİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray'da Şubat Ayı Olağan Genel Divan Kurulu Toplantısı gerçekleşti.Başkan Burak Elmas, "Transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımda Avrupa'dan lider çıkan takım görmedim ben. Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik" sözlerine yer verdi."Sevgili Hayri abi geçmişte fikir söyleyenlere hain muamelesi yapıldığı konusunda haklısınız. Ama bizde yok. Her türlü eleştiriye, her türlü teklife açığız. Galatasaray Spor Kulübü üyeleri adına buradayız, onların bu kulübün sahibi olduklarının bilincinde olarak buradayız. Yaşanmışlıklar eksik dediniz, Galatasaray'ı buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi? Çok tecrübeli büyüklerimizin bize bıraktığı miras, Galatasaray'ı kurtarmak zorundayız. Galatasaray şu an bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda. Nakit akışı tablosu istediniz, haklısınız bunları paylaşmamız gerekiyor. Bütçe konusunu da paylaşmamız gerekiyor. İlk 100 gün projesini de paylaşmamız gerekiyor. Burada bir eksikliğimiz olduğundan bahsettik. İletişimimiz de eksikler yaptık. Bunun için üye toplantısı yaptık, önümüzdeki hafta da yapacağız. Bundan sonra daha sık olacak. Bundan sonra Galatasaray'da neler olduğunu daha sık anlatmaya çalışacağız. Bu bizim için önemli bir öncelik""Biz gençleştirme projesi demedik, yeni bir futbol stratejisi, genç oyuncular, bonservis getirecek oyuncular. Bunların yanında tecrübeli isimler de olacak. Tamamen genç bir ekip kuracağız demedik.""Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için ikisi bedava kiralanmak suretiyle Şili Milli Takımı'nın orta sahasını kiraladık ve Barcelona'nın yedek kalecisini aldık. Bunlar kısa vadeli kontratlardır. Gomis konusu, Türkiye'yi çok iyi bilen, Mustafa'nın hala Afrika Kupası'nda olduğu bir dönem, Diagne'nin de sakat olduğu dönemde bütçemize en uygun isimleri kadromuzu güçlendirmek adına transfer etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir geri dönüş yoktur.""Transferde hatalar yapılmış, hiçbir transferde hata yapılan takımda Avrupa'dan lider çıkan takım görmedim ben. Başka hatalar vardır, onun da gereği neyse önlemini aldık. Onlar da toparlanacak, düzelecek. Galatasaray, sahada bu kadar hepimizi rahatsız eden, beni de çok fazla rahatsız eden, sorumluluğunu da aldığım sonuçlardan toparlanarak çıkacak. Kimsenin şüphesi olmasın.""Metin Öztürk çıktı ve kısa konuştu. Sahada ve masada sıfırız dedi. Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkak, bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz sizin algınızdır. Her yerde, çok güçlü şekilde masadayız""Sponsorluklarla ilgili 12 tane yeni sponsor getirmişiz. 30 milyon TL buradan, senelik ilave gelir gelmiş. 62 mevcut sponsorumuzdan da senelik 131 milyon lira ilave gelir gelmiş. Seçimden önce sponsorlarınızı devreceğinizi söyledik, toplantı yaptık, daha sonra bize gelmeyeceklerini söylediniz. "Altyapı koordinatı olarak atamış olduğumuz Emir Kıvırcık'ı arayıp, başarılar dileyip, 'yakında seçim var, sen orada kalacaksın, dediniz. Açık konuşalım, samimi olalım artık. Galatasaray'ın ciddi sorunları olduğunu söyledik. Özellikle geçmişe dönük, hiçbir başkanı, hiçbir kişiyi eleştirmek istemiyorum. Eleştirmemeye devam edeceğim. Galatasaray, iyi bir dönemden geçmiyor.""Bankalar Birliği, kötü demiyorum imzalandı. Ama bir gerçeği var. Ödemezseniz, bankalarla ortak hesapta toplanan paralar var. İsterlerse bankalar paraları yönetime kullandırmazlar. İsterlerse, şunu başkan seçmezsen sana gelirleri kullandırmıyorum diyebilirler. Galatasaray bu gerçekle karşı karşıyadır""Bütün gayri menkullerinde problem vardır. Bunları anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Bunların yanında içeriki ayrışma nedeniyle içeride hala benim yöneticilerime, ben kendimi geçtim. Profesyonel çalışanlara, tek tek yöneticilerime Galatasaraylılar tarafından itibar suikasti yapılıyor.""Gomis'in kontratında 250 milyon lira küme düşmeme bonusu olduğu söyleniyor, bu çok çok yanlıştır. Olmayan şey için haber çıkıyor, üyemiz tarafından doğruymuş gibi kabul ediliyor. Hesap soruluyor""Bunun gibi yüzlerce krizle uğraşıyoruz. Biz hiçbir şeyi saklamıyoruz, her şeyi sorabilirsiniz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaray'dan saklayacak halimiz yok. Biz gelirken Galatasaray kötü durumdaydı, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız demedik. Burada yıpranmayı göze alıyoruz, her şeyi çözmek üzere gerekli her şeyi yapacağız. Yönetim kurulu arkadaşlarımı da, Takdir edilmemeyi baştan göze alıp, sempatik olmayan kararlar ve önlemler almak zorunda kalabileceğimizi söyledim""Rakiplerimiz kötü yönetiyor diye veya daha öncesinde böyle gelmiş böyle gider diye zaten Galatasaray bugün bu duruma geldi. Galatasaray daha borcunu ödeyecek nakiti üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon bandına çekmemiz gerekiyor.""Birlikte çok şey başaracağız derken, kendi ekibimizle değil, bütün Galatasaray'la birlikte çok şey başaracağız dedim. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum, herhangi bir yönetimin tek başına çözebileceği bir durum değildir dedim. O masayı da herkese açtık, herkesin fikirlerine, önerilerine, çalışmak isteyen varsa da, herkesin beynine, zekasına ihtiyacımız var. Buna son derece açığız.""Neye açık değiliz? Galatasaray'da seçimden seçime girmek için arkada yapılan dedikodulara, itibar suikastine, aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemeye çalışanlara, Galatasaray'ın sabah akşam değerlerinden bahseden ancak ömürleri boyunca bunun aksini yapmış kişilere karşı durmaya devam edeceğiz.""Ben bir Galatasaraylıyım, arkadaşlarım da Galatasaraylı. Bizim için buradan bulunmanın bir şeyleri düzeltebiliyorsak bir anlamı var. Bu anlamda belki de en zor dönemdeyiz. Buradan kalktıktan sonra da hesap verilebilir insanlarız, buradan gidince de aranızda olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yapacaklarımızı bize burada yine sormaya devam edebileceksiniz. Biz aday olan ve sonra kaybolan yönetim ve başkan olmayacağız. Dedikodularla, itibar suikastleriyle Galatasaray'ın geleceğini köreltmeye çalışanlara izin vermeyin. Biz Galatasaray'ın genel kurulunun Galatasaray'ın en üst kurulu olduğunun bilinci ile Galatasaray'ı yönetiyoruz"Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk, Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.Mevcut yönetimi eleştiren Metin Öztürk, "Şu anda yaşadığım ve sizlerin de yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Faruk Süren başkanımın yıllar önce net bir demeci var. Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum. Seçilirken 5 aday seçime girdi. Herkes projelerini anlattı ve genel kurul seçimini yaptı. 7 ayda geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon euro harcandı. Kulübün mali yükü arttı. Sonra da kümede kalmak için tornistan yapıldı. Üzülerek söylüyorum, sahada sıfırız, Masada sıfırız, parada sıfırız. Bir 140 milyon euro'dan bahsediliyordu ama ne oldu bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki ay açıklanacak olan Florya'dan gelecek parayla 4 milyar borcumuzun tamamen silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı, inşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir. Saygılarımı sunuyorum" dedi.Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Divan Kurulu'nda söz alarak açıklamalarda bulundu.Kozak, "Divan Kurulu'muzun çok önemli özellikleri var. Ayda bir senede 11 kez toplantı yapıyoruz. Bu hiçbir kulüpte, dernekte olan bir şey değil. Divan'a katılan Galatasaray yaşanmışlıkları, farklı özellikleri olan insanlardır. Burada yaşanmışlık vardır. Bu salona giren insan, bir önemli özelliği vardır. Galatasaray'a ilgisi vardır. Konuşmak için gelmez ama dinler. Mutlaka dinler, burada palavra konuşulmuyor." dedi.Divan Kurulu'nun önemine dikkat çeken Kozak, "Bizim Galatasarayımız konularını sadece ve sadece divanda konuşabilir. Öyle bir hale geldik ki her köşe başında bir Galatasaray grubu var. Başkanlar çağırıyorlar ya birlik, beraberlik diye nasıl birlik beraberlik nasıl olacak? Birlik, beraberlik burada olacaktır. Galatasaray'ı bilmeden, bu kulübü yönetmek kolay iş değildir. Galatasaray, Fenerbahçe bunlar şirket yönetimine benzemez. Yaşanmışlık şarttır diyorum." şeklinde konuştu.Kulübün durumunu da konuşmaları gerektiğini belirten Kozak, "Başkan neden çağırıyor, sıkıntıda. Haklı, delikanlı adam söylüyor zaten kendisi de. Başka kimi çağıracak, eski başkanları. Onların yaşanmışlıkları var mı? Ben bazı başkanları tanıyorum, hayatında toplantılara katılmamış ama Galatasaray'a başkan olmuş. Bu kadar yaşanmışlıkları olmayan biri ne yapabilir? Tesadüfen olmuştur, kolay değildir spor kulüplerini yönetmek." sözlerini kullandı.Toplantıların durumuna dikkat çeken Hayri Kozak, "Katılım giderek düşüyor, başkanın buna dikkat çekmesi lazım. Biz bu katılımcılardan kulübü kurtarmasını, çözüm önerisi sunmalarını bekliyoruz. Bu kadar başkan kaç saat toplanıyorlar, ben takip ettim, en fazla 3 saat. Neyi konuşuyoruz? Galatasaray, mali yönden çökmüş. Futbolda kritik bir noktaya gelmiş. Borçlar belli, birçok sıkıntı var. İnsanlar üzgün. Herkes birbirine 'Galatasaray'ın hali ne olacak?' diye soruyor. Derken bizim yüksek kurul geliyor, yarısı arada gidiyor, yarısı da sonra gidiyor. Hiç kimse aktif şekilde 3 saat durmuyor. Bu toplantıların sabaha kadar sürmesi lazım. Eğer Galatasaray'ı kurtarmak istiyorsanız, öyle palavradan yardım yok." diye konuştu.Kulübün mali durumuna dikkat çeken Kozak, "Okuyacağım bütün rakamlar, resmi konsolide Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle özet konsolide finansal tablosudur, resmi tablodur. Tartışılmayacak tablodur. Mali tablomuzun çarpıcı rakamlarını değerlendireceğim. Öz kaynaklarımız önceki sene 1.1 milyarken, bu sene 1.5 milyar olmuş. Herhalde tatlı bir durum değil. Toplam yükümlülüklerimiz ise bir önceki sene 2.7 milyar, bu sene 3.6 miyar olmuş. Bunlar resmi ve gayrir esmi denetimden geçmiş rakamlar. Bir önceki sene 977 milyon gider yapılmış, bu sene gider, 1.230 milyona çıkmış. 900 milyonken, 1.2 milyona gider çıkmış. Biz öndeki sene 490 milyon zarar etmişiz, bu sene ise 444 milyon zarar etmişiz. Başkan, gelmeden önce de şikayetçiydi, yeniden yapılanma var ya bizim meşhur, bunun ilk vadesi Ağustos ayında geliyor, ilk faizi vereceğiz. 300 milyon civarı." dedi.Kulübün borçlarına değinen Hayri Kozak, "Borçlarda durum bu. Farkındaysanız tatsız bir durum. Borçların karşısında verdiğimiz teminatlar var. En az borçlar kadar önemli, çok önemli bir kalem. Bunun toplamını söyleyeceğim size genel toplam geçen yıl 3.4 milyar iken, bu sene 6.8 milyar olmuş. Bunların içinde teminat, temlikler, rehinler var, ipotekler var. Bu raporu size okumama gerek yok, bu raporu alın evde uzun uzun okuyun." ifadeleriyle konuştu.Sportif faaliyetler için konuşan Hayri Kozak, "Basketbol, voleybol, kız takımlarımız, bütün su sporu takımlarımız bayağı başarılı gidiyorlar. Çok doğru gidiyorlar. Tüm üyelerimizin ve taraftarımızın gözbebeği olan futbol takımında ise Avrupa'da grubu birinci sırada bitirmiş olmamıza rağmen, Süper Lig'de fevkalede başarısız bir sezon geçirmekteyiz. Öylesine ki, akla gelmeyecek şekilde alınan kötü sonuçlar takımımızı küme düşme sınırına getirdi. Bunun hepimiz farkındayız, bunu aile toplantısında ifade edebiliriz. Yarın hayati bir maç oynayacağız. Çok tehlikeli bir durumdayız. Allah yardımcımız olsun." dedi.