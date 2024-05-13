Aleksander Djiku, Fenerbahçe'de göz doldurdu

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşmasında "6" numara oynayan Alexander Djiku performansıyla da göz doldurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Aleksander Djiku, Fenerbahçe'de göz doldurdu
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13 Mayıs 2024 00:14
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "6" numara performansıyla da göz doldurdu.

Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.

Djiku, bu pozisyonda maç boyunca müdahaleleri ve pas kalitesiyle beğeni topladı.

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Fransız futbolcu, Kayserispor karşısında takımının 2. golünü de kaydetmeyi başardı.

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