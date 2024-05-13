Aleksander Djiku, Fenerbahçe'de göz doldurdu

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, "6" numara performansıyla da göz doldurdu.
Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.
Djiku, bu pozisyonda maç boyunca müdahaleleri ve pas kalitesiyle beğeni topladı.
Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Fransız futbolcu, Kayserispor karşısında takımının 2. golünü de kaydetmeyi başardı.
Sezon boyunca stoperde sergilediği oyunla dikkatleri çeken Djiku, teknik heyet kararıyla Kayserispor müsabakasında ön libero pozisyonunda görev aldı.
Djiku, bu pozisyonda maç boyunca müdahaleleri ve pas kalitesiyle beğeni topladı.
Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Fransız futbolcu, Kayserispor karşısında takımının 2. golünü de kaydetmeyi başardı.
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