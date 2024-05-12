Bergwijn uçuş modunu açtı, Ajax rahat kazandı

Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasında Ajax evinde Almere City'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bergwijn uçuş modunu açtı, Ajax rahat kazandı
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12 Mayıs 2024 17:26
Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasında John van' t Schip'in ekibi Ajax evinde Alex Pastoor'un yönetimindeki Almere City'yi 3-0 mağlup etti.

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 29, 34 ve 38. dakikalarda Steven Bergwijn kaydetti ve maça damga vuran isim oldu.

Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, 90 dakika forma giydiği maçta Bergwijn'ın 3. golünde asisti yapan oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Ajax 55 puana yükselirken, Almere City 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Ajax deplasmanda Vitesse ile karşılaşırken, Almere City sahasında NEC Nijmegen'i konuk edecek.
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