Umut Güneş: "Kalan maçlarımız hep final"

Trabzonsporlu Umut Güneş, 3-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Güneş: 'Kalan maçlarımız hep final'
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12 Mayıs 2024 22:38
Trabzonsporlu Umut Güneş, 3-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalan maçların hepsinin önemli olduğunu söyleyen Umut Güneş, "Hafta içi bir kupa maçı oynadık. Ona rağmen iyi performans sergiledik, kazanmamız gerekiyordu. Haftaya Başakşehir ile 3'üncülük final oynayacağız. Sonra kupada final olacak. En iyi şekilde o maçlara hazırlanacağız. Bu sezon ilk defa 6 numara oynadım. Daha önce oynamışlığım var. Merkezde olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum." dedi.
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