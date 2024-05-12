Burak Yılmaz: 'Yabancı VAR kabul etmiyorum!'

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Burak Yılmaz, açıklamasında "Ben, Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum." dedi.



Burak Yılmaz'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;



"Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Gücümüz bu kadarına yetti. Çok enteresan bir lig oluyor. Ligle alakalı çok şey söylemek isterim ama lig bitince konuşacağım. Ben, Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum. Yabancı hakemlerin buraya gelmesi, Türk hakemlerini aşağılamaktır. Ligle ilgili konuşacağımız çok şey var. Ligde kalalım, sonra konuşacağız."





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