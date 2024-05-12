Paul Onuachu: 'Boyumdan dolayı sakatlık olabiliyor'

Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, İstanbulspor maçının arçından açıklamalar yaptı.
Paul Onuachu yaptığı açıklamada, "3 puan almak da tabii ki önemli ve 3'üncülüğü korumak önemli. İki finalimiz daha var. Başakşehir maçı ve kupa finali. O iki maçtan istediğimiz sonuçları almak istiyorum. Sakatlığım çok ciddi değil. Boyumdan dolayı yaşadığım ufak bir sakatlık. Her zaman takıma geri katılabilmek ve katkı sağlayabilmek çok önemli." dedi.
Onuachu ayrıca, "Bu sezon kaç gol atardın diye soru soruldu bana. Takıma 5. hafta katıldım, sonra Afrika Uluslar Kupası, ardından sakatlıklar oldu. Önemli olan kendinize en doğru şekilde ifade ettiğiniz takımda olmak. Bunları yapınca en üst düzeyde katkı veriyorsunuz. Katkı verdiğiniz her maçta gurur duyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Paul Onuachu yaptığı açıklamada, "3 puan almak da tabii ki önemli ve 3'üncülüğü korumak önemli. İki finalimiz daha var. Başakşehir maçı ve kupa finali. O iki maçtan istediğimiz sonuçları almak istiyorum. Sakatlığım çok ciddi değil. Boyumdan dolayı yaşadığım ufak bir sakatlık. Her zaman takıma geri katılabilmek ve katkı sağlayabilmek çok önemli." dedi.
Onuachu ayrıca, "Bu sezon kaç gol atardın diye soru soruldu bana. Takıma 5. hafta katıldım, sonra Afrika Uluslar Kupası, ardından sakatlıklar oldu. Önemli olan kendinize en doğru şekilde ifade ettiğiniz takımda olmak. Bunları yapınca en üst düzeyde katkı veriyorsunuz. Katkı verdiğiniz her maçta gurur duyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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