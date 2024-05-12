Başakşehir'den Avrupa kupaları için paylaşım

Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda yenerek haftayı 58 puanla 4. sırada kapatan Başakşehir, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.3. sıradaki 61 puanlı Trabzonspor ile 55 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda finalde karşılaşacak olması nedeniyle, iki takımdan biri Avrupa bileti alacak.Başakşehir ligde en kötü senaryoda 5. olsa bile, Avrupa kupalarında gelecek sezon yer alabilecek.Bu gelişmenin ardından paylaşım yapan Başakşehir Kulübü "" ifadeleri kullanıldı.Başakşehir'in sosyal medya hesabından bu fotoğraflar paylaşıldı;