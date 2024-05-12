Michy Batshuayi: 'Derbide oynamak istiyorum'





Bu sezon çok fazla süre alamadığına değinen Batshuayi, " Fenerbahçe 'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 3-0 kazanılan Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Bu sezon çok fazla süre alamadığına değinen Batshuayi, "

Herkesin iyi bildiği gibi çok fazla süre almadım bu sezon. Benim açımdan da zor. Ben çalışmaya devam ettim, takıma yardımcı olmaya çalıştım. Sahada bana inandıklarını gördüm. Ben de elimden geleni yapmaya devam ettim. Bana görev geldiğinde elimden geleni yapmaya çalıştım

" dedi.



"DERBİDE OYNAMAK İSTİYORUM"



