Tolunay Kafkas'tan Emre Mor açıklaması

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray maçının ardından mücadelede forma giyemeyen Emre Mor için açıklamalarda bulundu.



"EMRE MOR'UN SORUNLARI VAR"



Tolunay Kafkas, uzun süredir yararlanamadıkları Emre Mor'un sorunları olduğunu dile getirerek, "(Tanrım, bana değiştirebileceğim olaylar için güç, değiştiremeyeceğim olaylar için sabır, arasındaki farkı ayırt etmek için akıl ver.) diye çok güzel bir söz var. Maalesef onu konuşmanın bir anlamı yok. Oyuncular çıktı, ellerinden geleni yaptı, mücadele etti. İyi bir Emre Mor her zaman silahtır. Kendisinin sıkıntı ve problemleri var. Ona da yardım edemiyoruz. Kendisinin aşması lazım." dedi.



Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Emre Mor, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 13 maçta süre buldu ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.







