Abdullah Avcı: 'Üçüncü olmak ve kupayı almak istiyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor maçının ardından açıklamada bulundu.
"ÜÇÜNCÜLÜK VE TÜRKİYE KUPASI"
Abdullah Avcı, "Maç öncesi değinmedim ama taraftarsız olmuyor. Bu üçüncü maç. Bir tane kaldı. Bu sene bitiyor. Onlar bizim gücümüz, 12. adamımız. Önümüzdeki sezon umarım bizi yalnız bırakmayacaklar. Böyle ortamlarda konsantre olmak kolay değil. Ligin duran toptan en çok gol yiyen takımı. Duran toptan Onuachu golü ile bulduk. Planladığımız gibi başladık. Teknik adam olarak keyif aldığımız şey, planladığınız şeyden karşılık alırsanız bu bizi mutlu ediyor. Önde planladığımız baskıdan da sonuç aldık. Rakip iyi ve organizasyonu olan bir takım. 2-0 öndeyiz ve futbolcu bazen bireyselliğe dökebiliyor. Bu olmaması gerek. Oyunun her anını doğru oynamak gerek. Oyunda inişler çıkışlar olabiliyor. Devre arasında uyardık ve 3-0 oldu. Korumamız gereken oyuncuları da taktiksel değil koruma amaçlı oyuncuları dışarı aldık. Kazandık. Bugün itibarıyla ligin son 2 haftasına girerken Avrupa kupalarını garantiledik. 3. olmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. Bu yüzden gelecek hafta değerli." dedi.
Avcı, açıklamalarını, "İstanbulspor, hayatımın başlangıcında adım attığım önemli bir yer. Ben oynarken formada isim yazmıyordu. Bana isim yazılı forma vermeleri çok güzel. Her zaman saygı oluşturuyor bu. Antrenörlüğe 99'da başladığım yer İstanbulspor. Bundan sonrası için onlara başarı diliyoruz." diye sürdürdü.
EDIN VISCA İÇİN AÇIKLAMA
Abdullah Avcı, "1.5-2 günlük izin yapacağız, lig bitene kadar başka izin olmayacak. Umarım sezon bitene kadar tüm maçları kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.
Abdullah Avcı, son olarak karşılaşmada 3 asist yapan Edin Visca için, "Edin Vişça... Müthiş profesyonel. 12 senedir bu ligde. En çok asist yapan oyuncu. Bugün de 3 asist yaptı. Riski düşürelim diye oyundan aldık. Orsic'i kazanmak istiyoruz. Umut 2 sene evvel gol kralı. Kerem 2 sene evvel aldığım oyuncu. Oyunu bilen bir oyuncu ama sürekli oynamaya ihtiyacı var. Fernandez, 6 numarada 100 tane maç oynadı. Berat'ın olmadığı yerde değerlendirmeye çalıştım. Mehmet Can da, Rayyan da bir sürü maç oynadı. Süreç böyle gidiyor. Takım için hep beraber doğru olanı yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
"ÜÇÜNCÜLÜK VE TÜRKİYE KUPASI"
Abdullah Avcı, "Maç öncesi değinmedim ama taraftarsız olmuyor. Bu üçüncü maç. Bir tane kaldı. Bu sene bitiyor. Onlar bizim gücümüz, 12. adamımız. Önümüzdeki sezon umarım bizi yalnız bırakmayacaklar. Böyle ortamlarda konsantre olmak kolay değil. Ligin duran toptan en çok gol yiyen takımı. Duran toptan Onuachu golü ile bulduk. Planladığımız gibi başladık. Teknik adam olarak keyif aldığımız şey, planladığınız şeyden karşılık alırsanız bu bizi mutlu ediyor. Önde planladığımız baskıdan da sonuç aldık. Rakip iyi ve organizasyonu olan bir takım. 2-0 öndeyiz ve futbolcu bazen bireyselliğe dökebiliyor. Bu olmaması gerek. Oyunun her anını doğru oynamak gerek. Oyunda inişler çıkışlar olabiliyor. Devre arasında uyardık ve 3-0 oldu. Korumamız gereken oyuncuları da taktiksel değil koruma amaçlı oyuncuları dışarı aldık. Kazandık. Bugün itibarıyla ligin son 2 haftasına girerken Avrupa kupalarını garantiledik. 3. olmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. Bu yüzden gelecek hafta değerli." dedi.
Avcı, açıklamalarını, "İstanbulspor, hayatımın başlangıcında adım attığım önemli bir yer. Ben oynarken formada isim yazmıyordu. Bana isim yazılı forma vermeleri çok güzel. Her zaman saygı oluşturuyor bu. Antrenörlüğe 99'da başladığım yer İstanbulspor. Bundan sonrası için onlara başarı diliyoruz." diye sürdürdü.
EDIN VISCA İÇİN AÇIKLAMA
Abdullah Avcı, "1.5-2 günlük izin yapacağız, lig bitene kadar başka izin olmayacak. Umarım sezon bitene kadar tüm maçları kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.
Abdullah Avcı, son olarak karşılaşmada 3 asist yapan Edin Visca için, "Edin Vişça... Müthiş profesyonel. 12 senedir bu ligde. En çok asist yapan oyuncu. Bugün de 3 asist yaptı. Riski düşürelim diye oyundan aldık. Orsic'i kazanmak istiyoruz. Umut 2 sene evvel gol kralı. Kerem 2 sene evvel aldığım oyuncu. Oyunu bilen bir oyuncu ama sürekli oynamaya ihtiyacı var. Fernandez, 6 numarada 100 tane maç oynadı. Berat'ın olmadığı yerde değerlendirmeye çalıştım. Mehmet Can da, Rayyan da bir sürü maç oynadı. Süreç böyle gidiyor. Takım için hep beraber doğru olanı yapmaya çalışacağız." diye konuştu.
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