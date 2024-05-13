Fransa Ligue 1, 33. hafta maçında şampiyon PSG ile Toulouse karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçı Toulouse 3-1 kazandı.



Karşılaşmada PSG, 8. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Geçtiğimiz günlerde PSG'den ayrılacağını açıklayan Fransız yıldız, çıktığı son iç maçında takımı adına gol atmayı başardı ve taraftarlara sevgi gösterileri eşliğinde veda etti.



Toulouse, bu gole 13. dakikada Thijs Dallinga ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Karşılaşmanın 68. dakikasında Yann Gboho ile öne geçen Toulouse'da son sözü 90+5'te Frank Magri söyledi ve karşılaşma 3-1 sona erdi.



Bu sonuçla birlikte PSG, 70 puanda kalırken, Toulouse 43 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında PSG, Nice deplasmanına gidecek. Toulouse, sahasında Brest'i ağırlayacak.





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