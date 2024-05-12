Hari Vukas: 'Çok fazla hata yaptık'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, 3-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Çok çabaladıklarını ancak başaramadıklarını söyleyen Vukas, " Fenerbahçe'ye karşı takım halinde oynamayı denedik ama başaramadık. Rakibin de kaliteli oyuncuları var, biz çok fazla bireysel hatalar yaptık. Önümüzde final maçımız var. Kendi kaderimizi, kendi elimizde tutuyoruz. Bu çok önemli." dedi.





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