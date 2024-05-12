Fernando Muslera: "Allah biliyor, her şeyi biliyor!"

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Karagümrük maçı sonrası soyunma odasına giderken serzenişi dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Allah biliyor, her şeyi biliyor!'
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12 Mayıs 2024 21:32
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın maç sonu soyunma odasına giderken çıkışı dikkat çekti.

Karagümrük'e karşı 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle kazanan Galatasaray'ın kaptanı Muslera, saha içerisinde takım arkadaşlarıyla konuşurken Türkçe 'Allah biliyor. Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor.' dedi.

Muslera'nın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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