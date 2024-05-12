Fernando Muslera: 'Allah biliyor, her şeyi biliyor!'

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın maç sonu soyunma odasına giderken çıkışı dikkat çekti.
Karagümrük'e karşı 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle kazanan Galatasaray'ın kaptanı Muslera, saha içerisinde takım arkadaşlarıyla konuşurken Türkçe 'Allah biliyor. Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor.' dedi.
Muslera'nın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
Karagümrük'e karşı 90. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı golle kazanan Galatasaray'ın kaptanı Muslera, saha içerisinde takım arkadaşlarıyla konuşurken Türkçe 'Allah biliyor. Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor.' dedi.
Muslera'nın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
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