La Liga'nın 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Cadiz, Getafe'yi konuk etti.



Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Cadiz, bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazandı.



Cadiz'in galibiyet golünü 35. dakikada Ruben Alcaraz penaltıdan kaydetti.



Küme düşme hattında bulunan Cadiz, bu sonuçla birlikte ligin bitmesine 3 hafta kala puanını 29'a yükseltti. Getafe ise 43 puanda kaldı.



ATEŞ HATTINDA SON DURUM ŞU ŞEKİLDE;



14- Las Palmas: 37 puan

15- Mallorca: 35 puan

16- Celta Vigo: 34 puan (1 maçı eksik)

17- Rayo Vallecano: 34 puan (1 maçı eksik)

18- Cadiz: 29 puan

19- Granada: 21 puan

20- Almeria: 17 puan (1 maçı eksik)



Ligde bir sonraki hafta Cadiz, Sevilla'ya konuk olacak. Getafe ise Atletico Madrid'i konuk edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU