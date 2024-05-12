La Liga'nın 35. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Cadiz, Getafe'yi konuk etti.
Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Cadiz, bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazandı.
Cadiz'in galibiyet golünü 35. dakikada Ruben Alcaraz penaltıdan kaydetti.
Küme düşme hattında bulunan Cadiz, bu sonuçla birlikte ligin bitmesine 3 hafta kala puanını 29'a yükseltti. Getafe ise 43 puanda kaldı.
ATEŞ HATTINDA SON DURUM ŞU ŞEKİLDE;
14- Las Palmas: 37 puan
15- Mallorca: 35 puan
16- Celta Vigo: 34 puan (1 maçı eksik)
17- Rayo Vallecano: 34 puan (1 maçı eksik)
18- Cadiz: 29 puan
19- Granada: 21 puan
20- Almeria: 17 puan (1 maçı eksik)
Ligde bir sonraki hafta Cadiz, Sevilla'ya konuk olacak. Getafe ise Atletico Madrid'i konuk edecek.
Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Cadiz, bu sonuçla birlikte 4 maç sonra ilk kez kazandı.
Cadiz'in galibiyet golünü 35. dakikada Ruben Alcaraz penaltıdan kaydetti.
Küme düşme hattında bulunan Cadiz, bu sonuçla birlikte ligin bitmesine 3 hafta kala puanını 29'a yükseltti. Getafe ise 43 puanda kaldı.
ATEŞ HATTINDA SON DURUM ŞU ŞEKİLDE;
14- Las Palmas: 37 puan
15- Mallorca: 35 puan
16- Celta Vigo: 34 puan (1 maçı eksik)
17- Rayo Vallecano: 34 puan (1 maçı eksik)
18- Cadiz: 29 puan
19- Granada: 21 puan
20- Almeria: 17 puan (1 maçı eksik)
Ligde bir sonraki hafta Cadiz, Sevilla'ya konuk olacak. Getafe ise Atletico Madrid'i konuk edecek.
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