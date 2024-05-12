Berkan Kutlu: "Bu golü çok bekledim"

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Berkan Kutlu: 'Bu golü çok bekledim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 21:43
Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Berkan Kutlu, "Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz." dedi.

Karşılaşmanın son dakikasında attığı gol için konuşan Berkan Kutlu, "Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery