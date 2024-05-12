Berkan Kutlu: 'Bu golü çok bekledim'

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.
Berkan Kutlu, "Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz." dedi.
Karşılaşmanın son dakikasında attığı gol için konuşan Berkan Kutlu, "Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.
Berkan Kutlu, "Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz." dedi.
Karşılaşmanın son dakikasında attığı gol için konuşan Berkan Kutlu, "Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.
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