Meunier: 'Benim adıma önemliydi'

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Thomas Meunier, İstanbulspor maçının ardından açıklama yaptı.
Belçikalı savunma oyuncusu, "Çok mutluyum. Bu ilk golümdü Trabzonspor'da, umuyorum son gol olmayacak ve devamı gelecek. Birçok asistten sonra gol de atmak istemiştim. Benim adıma da çok önemliydi. Benim adıma Trabzonspor'a imza attığım o gün 3'üncülük ve kupa hedefi vardı. Bu hedeflere neredeyse ulaşmış olmak benim için de önemli. Her zaman önemli olan takımın galibiyetine katkı sağlamak. Benim de katkım olduysa kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.
Meunier, ayrıca, "23-24 yaşlarıma kadar ben hücum oyuncusuydum. Farklı pozisyonlarda, kanatta, 10 numarada, 9 numarada oynamış biriyim. Geçmişime bakınca hücum oyuncusu görebiliyorsunuz. Takımıma hücum anlamında bir şey kattığımda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hocamın bana inanmasıyla birlikte defansı unutmadan hücumda katkı sağlamak istiyorum. Hocamız da bu konuda bana gerçekten çok inanıyor. Geçmişte hücum oyuncusu olmamın da etkisi var." sözlerini sarf etti.
Belçikalı savunma oyuncusu, "Çok mutluyum. Bu ilk golümdü Trabzonspor'da, umuyorum son gol olmayacak ve devamı gelecek. Birçok asistten sonra gol de atmak istemiştim. Benim adıma da çok önemliydi. Benim adıma Trabzonspor'a imza attığım o gün 3'üncülük ve kupa hedefi vardı. Bu hedeflere neredeyse ulaşmış olmak benim için de önemli. Her zaman önemli olan takımın galibiyetine katkı sağlamak. Benim de katkım olduysa kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.
Meunier, ayrıca, "23-24 yaşlarıma kadar ben hücum oyuncusuydum. Farklı pozisyonlarda, kanatta, 10 numarada, 9 numarada oynamış biriyim. Geçmişime bakınca hücum oyuncusu görebiliyorsunuz. Takımıma hücum anlamında bir şey kattığımda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Hocamın bana inanmasıyla birlikte defansı unutmadan hücumda katkı sağlamak istiyorum. Hocamız da bu konuda bana gerçekten çok inanıyor. Geçmişte hücum oyuncusu olmamın da etkisi var." sözlerini sarf etti.
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