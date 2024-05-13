Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de siftah yaptı

Fenerbahçe'ye devre arasında katılan Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de siftah yaptı
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13 Mayıs 2024 00:18
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Kış transfer döneminde kadroya katılan ve ligde 7'si ilk 11'de toplam 10 maça çıkan Çağlar, müsabakanın 59. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ilk gol sevincini yaşadı.

Çağlar, Avrupa ve kupada da 2'si ilk 11 olmak üzere toplamda 4 maçta şans bulmuştu.

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