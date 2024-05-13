Lyon, Avrupa için iddiasını sürdürüyor

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Lyon deplasmanda Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lyon, Avrupa için iddiasını sürdürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 23:54
Son güncelleme 13 Mayıs 2024 00:06
Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Pierre Sage'nin ekibi Lyon deplasmanda Pascal Gastien'in yönetimindeki Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Gabriel-Montpied Stadyumu'nda oynanan maçta Lyon'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Orel Mangala kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 50 puana ulaşan Lyon, Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürürdü. 

Lyon, ligi 6. sırada bitirmesi halinde Konferans Ligi play-off turuna kalacak.

PUAN DURUMU

6- Lens (50)
7- Lyon (50)
8- Marsilya (47)

CLERMONT KÜME DÜŞTÜ
25 puanda kalan Clermont ise bu sezon ligden düşmeyi garantiledi. Clermont gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery