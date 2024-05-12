Osman Zeki Korkmaz: ''Sonucu çok ağır oluyor''

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, üst düzey oyunculardan kurulu bir takım karşısında yaptıkları hatalarla mağlup olduklarını söyledi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un şampiyonluktan dramatik olarak uzaklaşmış olsa da kaliteli büyük bir takım olduğunu belirterek, "Ligin belli yerlerinde kırılmalar yaşadı Trabzonspor ve kademe kademe şampiyonluk yarışından koptu. O kopuştan sonra aslında normalde kaybetmeyeceği puanları kaybederek geride kaldı puantajda. Onun dışında şu anki sahip oldukları teknik adam organizasyonları ve kadro kaliteleri şampiyonluk yarışının içinde olabilecek bir takımdı." dedi.



"Bu maça hazırlanırken sadece akan oyun, sadece duran top sadece geçişler değil, oyun motivasyonumuzu korumamız gerekiyordu." diyen Korkmaz, şöyle devam etti:



"Özellikle savunma setlerindeki davranışlarımız belirleyici olacaktı. Neydi bu, mesela birincisi hem akan oyundaki savunma setimiz hem de duran toplardaki çünkü bariz bir şekilde fiziksel şekilde engelleyemeyeceğiniz oyuncular var rakipte. En belirgini Paul Onuachu ya da Thomas Meunier. Bunlar birebirde engelleyeceğiniz oyuncular değil. O zaman başka senaryolar yazmanız gerekiyor. Mesela Paul Onuachu'ya hafta boyunca blok çalışmıştık. Bloktaki iki oyuncu koşu yollarını engelleyecekti. Yani birebir adam paylaşımından daha ziyade böyle bir hedefle çıkmıştık ki bunu ilk kornerde unuttuk ve golü yedik. Bu bize şunu anlatıyor aslında, karşınızdaki oyuncular bu kadar üst düzey. Anlık unutursanız yapacakları işi yapıyorlar. Sonrasındaki uyarımıza takım cevap verdi ama o ilk golü yemiştik."



Korkmaz, ikinci golde ise oyuncusunun ayağının kaymasına ilişkin ise "Bu bir genel mesaj olsun. Zamanında Alex Ferguson futbolcuların giydiği ayakkabılara karışırmış. Tek renk giymelerini istermiş. Çünkü daha böyle askeri bir disiplin istiyordu. Artık günümüzde insanlar bizden daha küçük kuşaklar özgürlüklerine, tercihlerine saygı bekliyorlar. Ben de saygı duyuyorum, kimsenin giyeceği ayakkabıya karışamam ama bu teknolojide bu kadar üst düzey markanın ayakkabı ürettiği yerde kaymayan ayakkabıyı da bulmamız lazım. Çünkü sonucu çok ağır oluyor." dedi.



Trabzonspor'un 2-0 yakaladıktan sonra oyun olarak tepki verdiklerini belirten Korkmaz, şunları söyledi:



"Maçın genelinde istediğimiz savunma setini ya da topa sahipkenki davranışı sahaya yansıtabildik elimizden geldiğince. Maç sonu rakamlara bakarsak gol beklentisinde kafa kafayayız, topa sahip olmada. Ama yine bir kıyas yapalım. Daha fazla şut atmışız ama Trabzonspor daha isabetli ve daha bitirici şut atmış. Bu biraz da finalde oyuncu profili farkı diyeyim ben. Ben antrenör olarak burada oynamayı hedefleyen, bu noktalarda oynamayı hedefleyen arkadaşlardan bireysel olarak ne yapmaları gerektiğini, neyi geliştirmeleri gerektiğini görmüş oldular. Bundan sonraki iki maçta bunlara odaklanacağız. Önümüzde Sivasspor maçı ve yine benzer bir şekilde Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Artık skor üretmek istiyoruz. Çünkü önümüzdeki sene her maç skor üretmek için sahaya çıkmak zorundayız, tekrar geri dönmek için. Bu skor üretme davranışına odaklanacağız bu saatten sonra."



Korkmaz, Anneler Günü de kutlayarak, "Bugüne özel olarak anneler günü. Çocuk sahibi olan ya da olmayan bütün kadınların, insanlığı toplumu güzelleştiren bütün kadınların Anneler Günü'nü kutlarım, tebrik ederim. Büyük annelerimizin ellerinden öperiz. Anneler günü kutlaması sadece 12 Mayıs'taki annelere spor sahalarından, statlardan verdiğimiz güzel mesajlarla kalsın ve daha güzel mesajlar verelim. Bunun dışında dolu tribünler olduğu zaman anneleri hak etmediği şekilde anmayalım futbol sahalarında." diyerek sözlerini tamamladı.





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