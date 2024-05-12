Kerem Aktürkoğlu'na servet gibi teklif!

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na yeni bir teklif geldi. Cimbom'da sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan orta saha oyuncusuna adeta servet teklif ettiler. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Aktürkoğlu'na servet gibi teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 10:43
Şampiyonluk yarışını önde götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'da gelecek sezon adeta yaprak dökümü yaşanacak.

Takımdaki birçok önemli ismin sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda Galatasaraylı o yıldız hakkında sürpriz bir haber geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin yerli yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu da Cimbom'dan sezon sonunda ayrılmak için geri artık sayıma geçti.

YENİ MENAJERLE ANLAŞTI

2020 yılında Erzincanspor'dan transfer edilen ve kariyerinde büyük bir yükseliş yaşayan Kerem Aktürkoğlu, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaşmaya vardı.

Yeni menajerine transfer görüşmeleri için tam yetki veren Aktürkoğlu'na Arap Yarımadası'ndan da yıllık 8 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi geldiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, söz konusu bu transfer operasyonunda sadece Kerem Aktürkoğlu değil, Galatasaray Kulübü de önemli bir gelir elde etme fırsatını bulacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery