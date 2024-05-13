Galatasaraylı futbolcular geri sayımda: "Mayıs'ta aşk başkadır"

Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay ve Lucas Torreira, 3-2 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından paylaşımlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaraylı futbolcular geri sayımda: 'Mayıs'ta aşk başkadır'
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13 Mayıs 2024 00:12
Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay ve Lucas Torreira, 3-2 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından paylaşımlarda bulundu.

Şampiyonluğu işaret eden Kerem Demirbay yaptığı paylaşımda, "Mayıs'ta aşk başkadır" ifadelerini kullanırken, Lucas Torreira ise "Biz Galatasaray'ız!" ifadelerini kullandı.

İşte yıldız oyuncuların paylaşımları;



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