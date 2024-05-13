Galatasaraylı futbolcular geri sayımda: 'Mayıs'ta aşk başkadır'

Galatasaraylı futbolcular Kerem Demirbay ve Lucas Torreira, 3-2 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından paylaşımlarda bulundu.
Şampiyonluğu işaret eden Kerem Demirbay yaptığı paylaşımda, "Mayıs'ta aşk başkadır" ifadelerini kullanırken, Lucas Torreira ise "Biz Galatasaray'ız!" ifadelerini kullandı.
İşte yıldız oyuncuların paylaşımları;
Şampiyonluğu işaret eden Kerem Demirbay yaptığı paylaşımda, "Mayıs'ta aşk başkadır" ifadelerini kullanırken, Lucas Torreira ise "Biz Galatasaray'ız!" ifadelerini kullandı.
İşte yıldız oyuncuların paylaşımları;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU