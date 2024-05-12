Galatasaray ligde takılmıyor

Galatasaray, ligde Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenerek Süper Lig'de galibiyet serisini 17 maça çıkardı. Öte yandan Sarı-kırmızılıların yenilmeme serisi 24 maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray ligde takılmıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 23:33
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 23:39
Galatasaray, Süper Lig'de son 17 maçını kazandı.

İki hafta önceki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.

YENİLMEZLİĞİ 24 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery