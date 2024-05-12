Galatasaray ligde takılmıyor

Galatasaray, Süper Lig'de son 17 maçını kazandı.
İki hafta önceki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.
YENİLMEZLİĞİ 24 MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
İki hafta önceki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.
YENİLMEZLİĞİ 24 MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
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