Galatasaray'da Mertens'ten dokuzuncu gol

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, kaydettiği gole takımını galibiyetine katkı sağladı.
Bu sezon takımın en önemli futbolcularından olan Mertens, karşılaşmanın 70. dakikasında fileleri havalandırdı. Mertens'in attığı golle sarı-kırmızılı ekip 2-1 öne geçti.
Ligin 35. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor müsabakasında 2 gol atan Belçikalı yıldız, Fatih Karagümrük müsabakasını da boş geçmedi. Ligde son 4 haftada 4 gole ulaşan Mertens, toplamda da 9. kez rakip fileleri sarstı.
Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Dries Mertens, çift haneli skora ulaştı.
Bu sezon takımın en önemli futbolcularından olan Mertens, karşılaşmanın 70. dakikasında fileleri havalandırdı. Mertens'in attığı golle sarı-kırmızılı ekip 2-1 öne geçti.
Ligin 35. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor müsabakasında 2 gol atan Belçikalı yıldız, Fatih Karagümrük müsabakasını da boş geçmedi. Ligde son 4 haftada 4 gole ulaşan Mertens, toplamda da 9. kez rakip fileleri sarstı.
Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Dries Mertens, çift haneli skora ulaştı.
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