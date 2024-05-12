Galatasaray'da Mertens'ten dokuzuncu gol

Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens, bu sezon ligdeki 9. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Mertens'ten dokuzuncu gol
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12 Mayıs 2024 23:29
Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, kaydettiği gole takımını galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon takımın en önemli futbolcularından olan Mertens, karşılaşmanın 70. dakikasında fileleri havalandırdı. Mertens'in attığı golle sarı-kırmızılı ekip 2-1 öne geçti.

Ligin 35. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor müsabakasında 2 gol atan Belçikalı yıldız, Fatih Karagümrük müsabakasını da boş geçmedi. Ligde son 4 haftada 4 gole ulaşan Mertens, toplamda da 9. kez rakip fileleri sarstı.

Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Dries Mertens, çift haneli skora ulaştı.

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