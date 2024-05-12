Galatasaray taraftarı "Ali Koç" forması giydi

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bulunan bir Galatasaray taraftarının formasının arkasına Ali Koç yazdırdığı görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarı 'Ali Koç' forması giydi
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12 Mayıs 2024 18:46
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilginç bir görüntü yaşandı.

Galatasaray'a ayrılan deplasman tribünde bulunan bir Galatasaray taraftarının, sarı-kırmızılı formasının arkasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ismini yazdırdığı görüldü.

Ortaya çıkan görüntü sosyal medyada gündem olurken, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığını bırakması gerektiğini düşünen Fenerbahçe taraftarları bu görüntüden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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