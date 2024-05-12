Tottenham'dan Raphinha'ya 70 milyon euro!

Tottenham Hotspur, Barcelona forması giyen kanat oyuncusu Raphinha'ya 70 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham'dan Raphinha'ya 70 milyon euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 17:32
Premier Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Tottenham Hotspur, gözünü transfere çevirdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham Hotspur, Barcelona'da geleceği çok konuşulan sağ kanat Raphinha'yı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devinin, Brezilyalı oyuncu için 70 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

BARCELONA SATMAYA SICAK

Haberde, Barcelona'nın da Brezilyalı oyuncuyu değerinde bir teklif gelirse satmaya sıcak olduğu ifade edildi.

PREMIER LİG'E DÖNEBİLİR

Öte yandan Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan Raphinha'nın da yeniden Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 35 maça çıkan Raphinha, 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery