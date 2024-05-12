Tolunay Kafkas: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tolunay Kafkas: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'
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12 Mayıs 2024 21:38
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.

Kısa bir açıklama yapan Kafkas, şu sözleri kullandı;

"Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Galatasaray'a karşı ancak bu kadar iyi oynanır, bu kadar pozisyona girilir. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzde iki kritik maç var. Kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum."

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