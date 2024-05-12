Tolunay Kafkas: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklama yaptı.



Kısa bir açıklama yapan Kafkas, şu sözleri kullandı;



"Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Galatasaray'a karşı ancak bu kadar iyi oynanır, bu kadar pozisyona girilir. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzde iki kritik maç var. Kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum."





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